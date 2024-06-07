شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق اليحيى يقف على جاهزية صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس الخميس، على سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وزيارة المركز الإعلامي بمجمع صالات الحج والعمرة.

وحثّ الفريق اليحيى، منسوبي الجوازات على أداء مهامهم المنوطة بهم بدقة وإتقان، مقدمًا شكره لهم على جهودهم وسرعة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بيسر وسهولة.

