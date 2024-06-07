الضبعان: السلطات السعودية في وجه كل من يحاول التشويش في الحج

صحيفة الخليج 365: قال الكاتب منصور الضبعان: كل من يحاول استغلال الحج، والتشويش على الحجاج، سيجد أمامه حجاجا لن يقبلوا تعكير صفوهم، وشعبا غيورا على بلاده، وسلطات لا تأخذها في الله لومة لائم، وقد صدقوا ماعاهدوا الله عليه، لطفاء لا يُنصح بتجريب صرامتهم.

ميادين الرجال

وأكد الضبعان في مقالته في صحيفة الوطن بعنوان: «الحج للآخرة وليس للدنيا» أن من يحرقه الحسد، ويتلفه «الغل»، عليه أن يجرب ميادين الرجال، فلكل طلب ميدانه، أما الحج فدونه رجال بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الرحمن وضيوفه.

استغلال البسطاء

وأشار إلى أن «الرابضون» في الفنادق، أفنوا أعمارهم في استغلال البسطاء لتنفيذ مشروعات فاشلة، وقد حان الوقت ليلتفتوا «البسطاء» إلى دنياهم وأخراهم، ومن أراد شيئا فليذهب للحصول عليه، أما استغلالهم فمرفوض، وأما الحج فهدفه الجنة وحسب.

سلطات الحج

وأضاف: أثبت الشعب السعودي خلال قرن مضى، بتعاونه مع سلطات الحج، بتوجيهات القيادة الرشيدة، أن البيت الحرام، والمشاعر المقدسة، إنما هي للعبادة وحسب، وأي محاولة لإخراج الركن العظيم عن مساره ستجد في نحرها سواعد تقتل الفتنة في مهدها.