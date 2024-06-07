اخبار السعوديه

الأماكن والمواعيد.. ضباب وأمطار ورياح على مكة المكرمة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب وأمطار ورياح على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، حتى الساعة 8 من صباح اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.
ويشمل التنبيه القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ.

رياح شديدة

كما نبه المركز من رياح شديدة على أجزاء من مكة المكرمة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء.
ويشمل التنبيه الخرمة والموية وتربة ورنية.
ويصاحب الظاهرة تدني مستوى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.

أمطار خفيفة

ويُتوقع أن تشهد أضم وميسان والطائف أمطارًا خفيفة تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
أما التأثيرات المصاحبة فهي: رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا