شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب وأمطار ورياح على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، حتى الساعة 8 من صباح اليوم الجمعة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.

ويشمل التنبيه القنفذة والليث والشعيبة وجدة ورابغ. رياح شديدة كما نبه المركز من رياح شديدة على أجزاء من مكة المكرمة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء.

ويشمل التنبيه الخرمة والموية وتربة ورنية.

ويصاحب الظاهرة تدني مستوى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة. أمطار خفيفة ويُتوقع أن تشهد أضم وميسان والطائف أمطارًا خفيفة تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

أما التأثيرات المصاحبة فهي: رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.