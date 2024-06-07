شكرا لقرائتكم خبر عن "أرشدني".. منظومة ذكية لإرشاد حافلات الحجاج بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

المسار الإلكتروني للحجاج

ضمن الخطة التشغيلية لموسم حج 1444هـ.. "أرشدني" منصة إلكترونية لإيصال حافلات الحجيج بمكة المكرمة

للتفاصيل | https://t.co/yC9AFxn6E9#حج1444هـ | #بسلام_آمنين | #أذن_بالناس#اليوم pic.twitter.com/cLZ65BouRA— صحيفة اليوم (@alyaum) ضمن الخطة التشغيلية لموسم حج 1444هـ.. "أرشدني" منصة إلكترونية لإيصال حافلات الحجيج بمكة المكرمة



للتفاصيل | https://t.co/yC9AFxn6E9#حج1444هـ | #بسلام_آمنين | #أذن_بالناس#اليوم pic.twitter.com/cLZ65BouRA — صحيفة اليوم (@alyaum) June 18, 2023

توجيه الفرق الميدانية

الدمام - شريف احمد - سخر مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بمكة المكرمة التقنيات الذكية لتسهيل أعماله المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك ضمن الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام، في إرشاد وإيصال حافلات الحجيج لمساكنهم بالعاصمة المقدسة.وأوضح نائب مدير عام المركز ياسر كردي، أن المركز يعمل على استقبال وإيصال الحافلات باستخدام التقنيات الذكية من خلال منصة "أرشدني" التي تجري إدارتها ومتابعة أعمالها من خلال غرفة المتابعة والتحكم التابعة للمركز.وأضاف كردي أن المنصة تعمل بشكل مباشر مع أنظمة المسار الإلكتروني للحجاج التي تحتوي على جميع المعلومات الخاصة للرحلات التي تساعد المرشد لتقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، وإيصالهم للسكن مع إمكانية التواصل مع الجهات ذات العلاقة في أثناء الرحلة لضمان وصولها للوجهة المطلوبة في الوقت المحدد والتواصل المباشر في حالات الطوارئ.وأفاد بأن المنصة تحتوي على شاشات لمراقبة خط سير الرحلات بشكل مباشر، ومتابعتها لحظة بلحظة من مركز التحكم والمتابعة في مركز إرشاد الحافلات، لضمان تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، والتأكد من إيصال الحافلة لمقر السكن، وإنهاء الرحلة لتحديد مواقع المرشدين بعد ذلك وإعادتهم إلى مقر العمل.وأشار نائب مدير عام المركز إلى أن منصة "أرشدني" تتيح أيضًا استقبال البلاغات وتوجيه الفرق الميدانية لمعالجتها، واستقبال جميع الملاحظات المتعلقة بالحافلات، وتوزيع المرشدين وتوجيههم حسب الخطط المعدة لكل رحلة.بالإضافة إلى متابعة المرشدين وتقييم أعمالهم بصورة لحظية؛ وذلك لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.1300 مرشديُذكر أن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بمكة المكرمة يعمل تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج، بمشاركة النقابة العامة للسيارات، وإشراف من وزارة الحج والعمرة.وأهّل المركز ودرب في موسم حج هذا العام 1445هـ، أكثر من 1300 مرشد مزودين بعدد 1300 جهاز ذكي لتسهيل عملية إيصال حافلات الحجاج لحظة وصولهم بمركز الاستقبال بالنوارية وحتى الوصول لمقر سكن الحجيج.