إسرائيل تعلن اكتشاف أطول نفق يصل الحدود بين مصر وقطاع غزة عبر محور فيلادلفيا

صحيفة الخليج 365: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي دمر نفقا ضخما في جنوب قطاع غزة يصل حتى محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر ويبلغ طول النفق حوالي 2 كيلومتر ويتصل بأنفاق أخرى في المنطقة".

وقال مسؤولون أمنيون في إسرائيل "اكتشاف الجيش الإسرائيلي حوالي 100 نفق على طول محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة".

وأوضح موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، أن "حماس قامت ببناء أنفاق من الحدود المصرية إلى غزة تمكنت من خلالها من تهريب الأسلحة والمهاجرين غير الشرعيين لأكثر من عشرين عاما".

وأضاف الموقع العبري: "الآن تمكنت قوات الجيش الإسرائيلي من الاستيلاء على المحور وتدمير البنية التحتية لأنفاق حماس".

وتابع الموقع أن مسؤولين أمنيين بعثوا برسالة إلى المستوى السياسي مفادها أنه يجب ألا نترك المحور المحاذي لحدود مصر حتى تدمير جميع الأنفاق والبقاء هناك لضمان عدم حفرها مرة أخرى.