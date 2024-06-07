شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة ينقذ حاجة إندونيسية من استسقاء دماغي حاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي مختص في جراحة المخ والأعصاب من مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، من إنقاذ حياة حاجة إندونيسية تعاني حالة استسقاء دماغي حاد، وصلت إلى قسم الطوارئ في حالة غيبوبة وفقدان كامل للوعي، ما استدعى تدخلا طبيا فوريا.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن الفريق الطبي بدأ بإجراء سلسلة من الفحوصات الشاملة والأشعة التشخيصية التي كشفت عن وجود ورم يضغط على جذع المخ، ما تسبب في استسقاء دماغي حاد وتوسع في تجاويف الدماغ.

ونظرًا إلى خطورة الحالة، قرر الأطباء التحرك بسرعة لتجنب أي مضاعفات خطيرة، وأجرى الفريق الطبي عملية جراحية دقيقة، تضمنت وضع أنبوب تحت الجلد لتصريف السوائل الدماغية المتراكمة، وهذه العملية كانت حيوية لتخفيف الضغط على المخ ومنع تدهور الحالة الصحية للمريضة.

متابعة دقيقة

وأشار تجمع مكة المكرمة الصحي إلى أنه بعد الانتهاء من الجراحة، نُقلت المريضة إلى قسم العناية المركزة لمراقبة حالتها، حتى بدأت المريضة تستعيد وعيها تدريجيًا ثم استعادت وعيها الكامل.

واستمر الفريق الطبي في تقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا للمعايير والبرتوكولات المتبعة، مع متابعة دقيقة لحالة المريضة، وتقديم الدعم العلاجي اللازم لضمان تعافيها بشكل كامل.

وأوضح أن نجاح هذه العملية يعكس الكفاءة العالية والجهود المتميزة للفريق الطبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، والتزامهم بتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضى، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلًا سريعًا ومهارة عالية.