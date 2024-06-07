السعودية | مدير الأمن العام يتفقد قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بالشميسي ويدشن مركز المراقبة الميدانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، مركز المراقبة الميدانية بالقوات الخاصة لأمن الطرق، المجهز بأحدث التقنيات والأنظمة، خلال تفقده قيادة القوات بالشميسي، وذلك في إطار الجهود الأمنية الميدانية المتواصلة لأمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام لهذا العام 1445هـ.

واطلع معالي مدير الأمن العام على التقنيات الحديثة المستخدمة في مراقبة الطرق والمواقع ضمن مسؤوليات القوات الخاصة لأمن الطرق، وعربة مركز الضبط الأمنـي التقني المتنقل ذات الأنظمة الأمنية والمرورية وكاميرات المراقبة التلفزيونية، إضافة إلى الدوريات الرسمية والسرية الذكية التي انضمت لأسطول القوات مؤخرًا.

ووقف معاليه ميدانيًا، على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية التي تهدف إلى أمن وسلامة ضيوف الرحمن.