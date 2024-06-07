"يا أبو يمن جاي تعلمني النظام في بلدي".. شاهد: عامل يمني يروي موقفا لشخص أوهمه بأنه سعودي ومارس ضده العنصرية وعندما سقطت هويته كانت المفاجأة!

صحيفة الخليج 365: انتقد أحد اليمنيين من يتهم السعوديين بالعنصرية وروى موقفا حدث معه خلال فترة إقامته بالمملكة التي وصلت إلى 20 عاما.

يرتدي الزي السعودي

وقال في مقطع فيديو عبر التيك توك، إنه في عام 2008 جاء شخص يرتدي الزي السعودي والعقال ولهجته سعودية ومعه امرأة وطلب منه غرفة خاصة فرفض طلبه لأن الشركة تمنع دخول شخصين في غرفة واحدة تجنبا لحدوث مشكلة أو تصرف يسبب إساءة للمحل.

يا أبو يمن

فاعترض هذا الشخص وقال له " يا أبو يمن تعلمني النظام في بلدي ،وتتحكم بي في بلدي " ، فرد عليه العامل : هذا نظام الشركة وليس أنا وفي النهاية تم إقناعه بأخذ جلسة أخرى.

وأوضح اليمني أنه عندما انتهى هذا الشخص من الغداء ذهب ليحاسب عند الكاشير وعندما رأى يمني آخر أبدى غضبه وعلق: "إيش اليوم الزفت هذا وحنا وأبو يمن ".

شخص عربي

وأشار إلى أنه عندما كان يخرج الأموال من جيبه للحساب إذ بهويته تسقط على الأرض ويتبين أنه شخص يحمل الجنسية العربية وليس سعودي في النهاية.

وأوضح أنه عندما رأى إقامته وأنه من الجنسية العربية أخبره بأن يحمل إقامته من الأرض واستنكر أسلوبه العنصري وطريقته للتشبه بالسعوديين فبدت علامات الخجل على هذا الشخص ولم يدخل المحل مرة أخرى.

العنصرية

وأكد أن مواقف كثيرة من هذه العنصرية يمارسها العرب أنفسهم ممن يتحدثون اللهجة السعودية ويرتدون الزي السعودي، وأقسم أنه لم يرى مثل الشعب السعودي في أدبه وطيبته وتعامله وهو ضد العنصرية والتنمر.