شاهد.. مسؤول أمريكي يسقط في خطأ أثناء دفاعه عن قصف إسرائيلي في غزة

صحيفة الخليج 365: سقط المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في هفوة أثناء دفاعه عن إسرائيل بعد استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

استهداف المدنيين

وخلال رده على أسئلة الصحافيين خلال إحاطة أمس الخميس حول الهجوم الذي طال مدرسة تابعة للأونروا في غزة، قال ميلر: "لإسرائيل الحق في محاولة استهداف هؤلاء المدنيين"، فيما كان يقصد عناصر حماس الذين زعمت إسرائيل أنهم كانوا يختبئون في هذا الموقع.

كما أضاف أنه إذا كانت مزاعم إسرائيل صحيحة، "فهذا يعني أن هذا الموقع تختبئ فيه حماس بالداخل، وبالتالي فإن مسلحيها سيهاجمون.. فهؤلاء المختبئون داخل المدرسة يعتبرون أهدافًا مشروعة".

لكنه استدرك قائلا إنهم موجودون في الوقت عينه بالقرب من المدنيين". وأضاف: "لإسرائيل الحق في محاولة استهداف هؤلاء المدنيين، لكن عليها أيضًا واجب تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، واتخاذ كل خطوة ممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين".

وختم مؤكدا أن "الإدارة الأميركية تضغط على الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي ليكونا شفافين تمامًا بشأن ما حدث هنا".

خانه التعبير

ولاحقا أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن ميلر أخطأ في التعبير، وأنه كان ينوي أن يقول "حماس" بدلا من "المدنيين"، وفق ما نقلت وكالة الأناضول. يذكر أن إسرائيل قصفت مدرسة في القطاع الفلسطيني وصفتها بأنها غارة جوية محددة الهدف على 30 من مقاتلي الحركة.