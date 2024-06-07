بعد أكثر من 40 عاماً..‏ شاهد: ابن مالك "دار حائل للناشر والتوزيع" يكشف سبب إغلاقها وتحويل مقتنياتها إلى المستودعات

صحيفة الخليج 365: تحدث أنور المحيسن، ابن مالك دار حائل للنشر عن إغلاق المكان الذي كان يعمل على ‏نشر الكتب وتوزيع الصحف وتحويل مقتنياته إلى المستودعات بعد أكثر من 40 عاماً من العمل.

وأوضح أن دار نشر حائل أسست عام 1400 وسبب إغلاقها التطور وظهور الإعلام الحديث والرقمي وتحول الكتب لإلكترونية.

وأضاف أنه منذ عام 1336 كانت الدار تعمل على توزيع الصحف والمجلات واستقبال الإعلانات من المواطنين.

وبين أنه كان صرح ثقافي كان الجميع يجتمع فيه للقراءة في شتى أنواع الكتب العلمية والدينية والثقافية والتعليمية.

وقال إنه تم إغلاق المكان بسبب التطور الذي تشهده منطقة حائل وحاليا رحلوا إلى مستودعاتم.