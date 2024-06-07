‏مجلس إدارة شركة "بحر العرب" يوصي بشراء برج مكتبي بالرياض مملوك لرئيس مجلس الإدارة بقيمة 59 مليون ريال!

صحيفة الخليج 365: أعلن المحلل الاقتصادي عبدالله الخميس، عن بيع برج مكتبي مملوك لرئيس مجلس الإدارة إلى شركة بحر العرب بقيمة 59 مليون ريال في الرياض.

وقال الخميس، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن عدد أدوار البرج ٢٣ دور، مشيرا إلى أن مساحة البرج تبلغ 6510 متر مربع.

وأوضح أن موقع البرج في حي الصحافة شمال مدينة الرياض، مبينا أنه سيتم تقسيط التكلفة على فترة 10 سنوات.

وتابع أنه تم تقييم البرج من مكتبين استشاريين بمبلغ 62.9 مليون ريال، وتم خفض المبلغ.

الجدير بالذكر "بحر العرب" شركة مساهمة سعودية متخصصة في إنتاج برامج الحاسب الآلي المخصصة للأغراض التجارية والحكومية.