والدة "محمد ونايف آل زين" في ذمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يونيو 2024, 10:25 صباحاً

تُوفيت إلى رحمة الله تعالى، أمس الخميس، والدة الزميلين محمد ونايف حسن آل زين؛ من جمعية البر بالرياض. وسيُصلى على الفقيدة، عصر اليوم الجمعة، بجامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحائر قبل دفن الجثمان بمقبرة المنصورية- جنوبي الرياض. تتقدَّم "الخليج 365"، بالتعازي والمواساة لابنَي الفقيدة وأفراد الأسرة كافة، سائلة الله الرحمة والمغفرة للفقيدة ولذريتها الصبر والسلوان.

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