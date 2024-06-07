رسميا: تحديد سعر الطرح الثانوي لأرامكو و 10 أسهم الحد الأدنى لحصة الفرد

صحيفة الخليج 365: أعلنت "الأهلي المالية" بوصفها مدير الاكتتاب للطرح الثانوي لأرامكو إتمام عملية بناء سجل الأوامر من قبل المستثمرين من المؤسسات في أسهم الطرح الثانوي للشركة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول": إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي بـ27.25 ريال للسهم الواحد.

ووفقا لوثيقة الطرح بعد تحديد السعر النهائي عند 27.25 ريال، أي أنه أقل من سعر إغلاق السهم أمس عند 28.3 ريال، ما يتيح تخصيص حصة الأفراد في الاكتتاب، وتم تحديد 10 أسهم الحد الأدنى لحصة كل مكتتب فرد.

‏⁧ومن المقرر إيداع وبدء تداول أسهم الطرح الثانوي لـ0.64٪ من أسهم الشركة يوم الأحد المقبل.