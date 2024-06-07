شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة : هلال الحج يزيّن السماء الليلة والان نبدء بالتفاصيل

هلال الحج

الدمام - شريف احمد - يرصد هلال القمر الصغير بعد غروب الشمس اليوم، والانتقال نحو بداية الليل، حيث يشاهد بسهولة بالعين المجردة ويزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب و أصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية.وخلال بضع ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض باتجاه القمر.وبين أن القمر وصل منزلة الاقتران يوم أمسن منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئاً دورة اقترانية جديدة.وأشار أبو زاهرة، إلى أنه يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعداً عن موقع غروب الشمس.وأوضح أن السبب في رؤية القمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، لذلك بمراقبة القمر خلال الأسابيع القادمة سيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم .