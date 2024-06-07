برعاية أمير الرياض ومشاركة 20 مزارعا.. بن قرمله يفتتح مهرجان البر بضرماء

تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، افتتح محافظ محافظة ضرماء المكلف هزاع بن ناصر بن قرملة، مهرجان البر الثاني لعام 1445هـ بقاعة كلمات بالمحافظة.

وأوضح محافظ محافظة ضرماء هزاع بن ناصر بن قرملة في تصريح للصحيفة، أن المهرجان يستمر لمدة خمسة أيام والذي تقيمة جمعية التنمية الأهلية بمحافظة ضرماء للعام الثاني على التوالي وبأشراف مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضرماء.

مؤكدا أن هذا التنظيم يعد تفعيلا لدور المشاركة المجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث الغير ربحي لابراز الميز النسبية الزراعية والتي يعد محصول البر البلدي أهم تلك الميز كما أن المحافظة تعد من أهم المحافظات في تأمين سلاسل الامداد الغذائي بالمملكة ولموقعها المتميز والقريب من الاسواق الرئيسية. وأشار بن قرمله أن عدد المشاركين من مزارعين بلغ 60 مزارعا وعدد الأسر المنتجة : 40 أسرة، بمتوسط مساحة 100 دونم.

أنواع البر

وعن أنواع المحاصيل للبر ذكر بن قرمله أنها تتنوع ما بين بر بلدي عضوي وصما ولقيمي، وكذلك شعير بلدي، مضيفا أن اهم الصناعات التحويلية هي قرصان وجريش ومعمول وخبز كذلك مشاركة منتجات زراعية أخرى كالخضار والتمور بأنواعها والزيتون والعسل.

60 متطوعا

وكشف بن قرمله أن مهرجان البر هذا العام وفر للشباب والفتيات فرص العمل التطوعي حيث بلغ عدد المتطوعين 60 متطوعا، مشيرا إلى أن عدد الزوار لليوم الاول بلغ 2500 زائر من العاصمة الرياض والمحافظات المجاورة لمحافظة ضرماء.

وأكد أن هذا التنظيم يعد تفعيلا لدور المشاركة المجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاع الثالث غير الربحي لإبراز الميز النسبية الزراعية والتي يعد محصول البر البلدي أهم تلك الميز، كما أن المحافظة تعد من أهم المحافظات في تأمين سلاسل الامداد الغذائي بالمملكة ولموقعها المتميز والقريب من الاسواق الرئيسية.

بدوره، وجه محافظ ضرماء شكره وتقديره لأمير الرياض الأمير فيصل بن بندر ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، لمتابعتهم وسعيهم الدائم على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات في المنطقة تحقيقا لرؤية المملكة المباركة 2030.