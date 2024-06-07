تخرج "أحمد المدخلي" في كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم مهندس

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل يحيى أحمد حميدي مدخلي، بتخرج نجله أحمد برتبة ملازم أول مهندس من كلية الملك فهد الأمنية دورة الضباط الجامعيين.

وسأل "المدخلي" المولى عز وجل أن يوفق نجله لما فيه الخير لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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