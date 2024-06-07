فتاة أمريكية "سمينة" تفوز بلقب ملكة جمال وتثير الجدل - فيديو

صحيفة الخليج 365: تعرضت الفتاة الأمريكية سارة ميليكين، للتنمر والسخرية منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وزنها الزائد، بعد تتويجها في مسابقة ملكة جمال أمريكا الوطنية.

وردت سارة البالغة من العمر 23 عاما، على الانتقادات التي تعرضت لها، والسخرية منها بسبب وزنها الزائد، ووصف البعض لها بأنها مصدر إحراج.

وقالت سارة، في تصريحات لها: "حتى الشيء الذي تكتبه على الشاشة يمكن أن يكون له انطباع دائم لدى الناس، وعلى الرغم من أنني لست في هذه المرحلة، لكن ذلك يمكن أن يدفع الناس للقيام ببعض الأشياء المظلمة للغاية لأنفسهم".

وأكدت إصرارها على عدم السماح للانتقادات القاسية بأن تعيقها وهي تستعد للنهائي الوطني، الذي سيقام في فلوريدا خلال عيد الشكر في أكتوبر المقبل، بحسب ديلي ميل.

وأشارت سارة، إلى أنه منذ فوزها تلقت دعما كبيرا من جميع أنحاء العالم، واكتسبت 2500 متابع عبر "إنستغرام" و"فيسبوك" في ليلة واحدة.

وأضافت: "بغض النظر عن شكل جسمك، والمكان الذي أتيت منه، يمكنك القيام بأي شيء تضعه في ذهنك".