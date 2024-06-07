بالفيديو... مهتم بالتاريخ يروي قصة حرب البسوس.. وسبب مقتل كليب على يد جساس

صحيفة الخليج 365: روى عبدالله الحميّاني المهتم بتاريخ الجزيرة العربية، قصة حرب البسوس التي وقعت فى العصر العدناني بين قبائل ربيعة وبكر بن عبدمناة.مقتل كليب
وأوضح خلال لقاء له مع برنامج "ثمانية" ، أن الشرارة الأولى للحرب اندلعت عندما قتل "كليب بن ربيعة" على يد "جساس"، وذلك بسبب قيام كليب باستفزاز بنو بكر وسيطرته على المراعي والمياه.أتاكم جساس بداهية
وتابع: "لما قتل جساس كليبا انصرف على فرسه يركضه وقد بدت ركبتاه ، فلما نظر أبوه مرة إلى ذلك قال : لقد أتاكم جساس بداهية ، ما رأيته قط بادي الركبتين إلى اليوم ! فلما وقف عند أبيه قال : ما لك يا جساس ؟ قال : طعنت طعنة يجتمع بنو وائل غدا لها رقصا . قال : ومن طعنت ؟ قال : قتلت كليبا . ورد عليه : "بئس والله ما جئت به قومك !".حلول
وتابع، توجه وفد إلى بني شيبان ، فأتوا مرة بن ذهل بن شيبان وهو في نادي قومه فقالوا له : إنكم أتيتم عظيما بقتلكم كليبا وقطعتم الرحم ، وانتهكتم الحرمة ، وإنا نعرض عليك 4 حلول ، لكم فيها مخرج ، ولنا فيها مقنع : إما أن تحيي لنا كليبا ، أو تدفع إلينا قاتله جساسا فنقتله به ، أو هماما فإنه كفؤ له ، أو تمكننا من نفسك ، فإن فيك وفاء لدمه.نشوب الحرب