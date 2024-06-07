شكرا لمتابعة خبر عن محامِ الفتاة المصرية التي ناشدت السعوديين بدفع دية والدها: لَبوا النداء في ساعات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توجه محامي الفتاة المصرية الذي تسبب والدها في حادث مروري أودى بحياة مواطن سعودي، بكامل شكره للمملكة شعبًا وقيادة وحكومة بعد تلبية مناشدة الفتاة بدفع مبلغ الدية عن والدها غير المقتدر .

وكانت الفتاة ظهرت في وقتٍ سابق وهي تناشد المواطنين السعوديين بدفع الدية عن والدها والذي وصل إلى 300 ألف ريال لعدم قدرته على السداد .

ولم يستغرق الأمر 3 ساعات حتى لبى مواطني الوطن النداء وتكاتفوا معًا لدفع الدية عن والد الفتاة المصرية الذي لم يستطع زيارة بلده لمدة 10 سنوات بسبب مبلغ الدية .

وظهر المحامي في مقطع فيديو برفقة الفتاة وهو يقول:” نشكر كل أهلنا في المملكة العربية السعودية بدية العم فارس وقاموا بسداد كامل المبلغ.”

وأضاف:” تفاعلوا معنا فورًا ولك يستغرق المبلغ الذي قدره 300 ألف ريال 3 ساعات أو 4 ساعات، ونشكر المملكة حكومتها وشعبًها بارك الله فيكم، ولا ننسى أبدًا هذه الوقفة مع المواطن المصري.”

يُذكر أن والد الفتاة قد تسبب في حادث مروري بصدم مواطن سعودي؛ حيث توفي المواطن وحكم على والد الفتاة بالدية؛ ودفع ذلك ابنته إلى عمل مناشدة من خلال فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقى تفاعل كبير من المواطنين السعوديين الذين استجابوا لدعوتها.

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