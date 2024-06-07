شكرا لمتابعة خبر عن أهم يومين في السنة في شهر ذي الحجة؟ الزعاق يكشف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، عن أهم يومين في السنة في شهر ذي الحجة .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» :” الشهر الثاني عشر والأخير من شهور السنة الهجرية يُسمى بشهر ذي الحجة ، وسُمي بهذا الاسم لأن العرب كانوا يحجون فيه إلى بيت الله الحرام” .

وتابع :” يحتوي ذي الحجة على يومين من أهم أيام السنة وهما يوم التاسع يوم عرفة ويسمى بيوم الحج الأكبر ، واليوم العاشر يوم عيد الأضحى المبارك” .

وأكد على أن أيام شهر ذي الحجة لهذا العام ، داخلة في حيز مربعانية القيظ ، وهي الأربعين يوماً السابقة على الحر اللاهب ، مشيراً إلى أن نهاره سيكون أطول نهار في السنة ولياليه هي الأقصر في السنة