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أهم يومين في السنة في شهر ذي الحجة؟ الزعاق يكشف .. فيديو

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شكرا لمتابعة خبر عن أهم يومين في السنة في شهر ذي الحجة؟ الزعاق يكشف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، عن أهم يومين في السنة في شهر ذي الحجة .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» :” الشهر الثاني عشر والأخير من شهور السنة الهجرية يُسمى بشهر ذي الحجة ، وسُمي بهذا الاسم لأن العرب كانوا يحجون فيه إلى بيت الله الحرام” .

وتابع :” يحتوي ذي الحجة على يومين من أهم أيام السنة وهما يوم التاسع يوم عرفة ويسمى بيوم الحج الأكبر ، واليوم العاشر يوم عيد الأضحى المبارك” .

وأكد على أن أيام شهر ذي الحجة لهذا العام ، داخلة في حيز مربعانية القيظ ، وهي الأربعين يوماً السابقة على الحر اللاهب ، مشيراً إلى أن نهاره سيكون أطول نهار في السنة ولياليه هي الأقصر في السنة

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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