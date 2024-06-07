شكرا لمتابعة خبر عن صاحب دار نشر يكشف سبب إغلاقه للدار وتحويل مقتنياتها إلى مستودعات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أغلق أنور المحيسن، ابن مالك دار حائل للنشر المكان الذي كان يعمل على ‏نشر الكتب وتوزيع الصحف وحول مقتنياته إلى المستودعات بعد أكثر من 40 عاماً من العمل.

وقال أن دار نشر حائل أسست عام 1400 وسبب إغلاقها التطور وظهور الإعلام الحديث والرقمي وتحول الكتب لإلكترونية.

وأشار إلى أنه منذ عام 1336 كانت الدار تعمل على توزيع الصحف والمجلات واستقبال الإعلانات من المواطنين.

وأوضح أنه كان صرح ثقافي يجتمع فيه الجميع للقراءة في شتى أنواع الكتب العلمية والدينية والثقافية والتعليمية لافتا إلى إنه تم إغلاق المكان بسبب التطور الذي تشهده منطقة حائل وحاليا رحلوا إلى مستودعاتم.