"الحارثي" يحتفل بتخرج نجله "سامر" في كلية "فهد الأمنية" برتبة ملازم

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الزميل سلطان مبارك الحارثي؛ بتخرج نجله سامر؛ برتبة ملازم، في كلية الملك فهد الأمنية.

وسأل "الحارثي"؛ المولى -عزّ وجلّ- أن يوفق نجله لما فيه الخير لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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