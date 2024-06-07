شاهد.. فتاة أمريكية "سمينة" تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا وتثير الجدل

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، لحظة فوز فتاة أمريكية تدعى سارة ميليكين، بلقب ملكة جمال أمريكا الوطنية.

وظهرت الفتاة خلال الفيديو بوزن زائد للغاية، وتم إعلان فوزها بلقب ملكة جمال أمريكا وسط صيحات من باقي الفتيات الحاضرات.

وتم تتويج الفتاة ووضع تاج على رأسها، ثم تم تقديم باقة من الورود لها.

وأثار فوز الفتاة موجة من السخرية والتنمر بسبب وزنها الزائد، ووُصفت بأنها مصدر إحراج، بعد تتويجها بالمسابقة.

من جانبها علقت الفتاة على فوزها قائلة: "بغض النظر عن شكل جسمك، والمكان الذي أتيت منه، يمكنك القيام بأي شيء تضعه في ذهنك".