شكرا لقرائتكم خبر عن 200 متطوعًا يشاركون في معالجة التشوه البصري بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة تعكس التزام المجتمع بالأحساء بالحفاظ على جمال مدينتهم، شارك 200 متطوع في حملة مكثفة لمكافحة التشوه البصري، وذلك ضمن الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري ”3“.

شهدت الحملة التي امتدت على مدار شهر، مشاركة فعالة من القطاعات الحكومية والخدمية والخاصة، حيث تم رفع 45,559 متر مكعب من المخلفات الإنشائية والصلبة من 31 موقعًا في المدن والبلدات بالأحساء. وتم نقل هذه المخلفات إلى المردم البيئي عبر 2604 رحلة للمعدات والآليات.

الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وأكدت أمانة الأحساء، المشرفة على الحملة، أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتحسين المشهد الحضري، وذلك تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة.

وأشارت إلى إعتماد خطتها التنفيذية من خلال حصر المواقع المستهدفة والمعدات المشاركة ومتابعة تنفيذ الأعمال، على أن الحملة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي وإسهام أفراده في المحافظة على البيئة من خلال استمرارية تنفيذ الخطط والبرامج تحقيقاً لمستهدفات إزالة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، تدعيماً لبرنامج جودة الحياة.

وبينت أن مشاركة 200 متطوع في متابعة وإشراف الأعمال وإعداد التقارير يعكس روح المسؤولية المجتمعية والتطوعية في الأحساء، لافتة إلى مشاركة 13 جهة حكومية وخدمية و23 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص.