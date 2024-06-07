شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بملعقة واحدة من هذة العشبة ستعالج مشاكل الشعر المتقصف والهش وتنهي الشعر الابيض والشيب بالكامل.!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - من المعروف أن ظهور شيب الشعر ياتى بعد تقدم العمر، لأن فى بعض الأحيان يظهر الشيب المبكر على شعر السيدات والفتيات فى وقت مبكر مما يجعلها تشعر بالقلق والإحباط، فعادة يكون ظهوره من خلل في الهرمونات أو عامل وراثي، أو سوء التغذية السليمة، ولذلك تسعى النسا إلى معرفة

طريقة لمعالجة الشعر من الشيب وتقوية مادة الميلانين المسؤلة عن ظهور الشعر باللون الاسود، ولهذا ينصح باستخدام هذه الوصفة السحرية التي تتكون من مواد طبيعية غير ضارة بصحة الشعر، وهى وصفة القرنفل التى أذهلت الجميع بفوائدها المتعددة لتحسين الشعر من الجذور حتى الأطراف وفى السطور التالية نقدم لكي طريقة عمل وصفة طبيعية هتخلي الشعر اسود لامع

.وصفة لمعالجة الشعر الأبيض

يعتبر القرنفل من أهم الاعشاب الطبيعية التي تدخل فى إعداد الكثير من الوصفات والخلطات التى تحسن جذور الشعر وإعادتها كما كانت، فهو مكون سحرى يحل مشكلة الشيب المبكر بدون اى اضرار.المكونات:

2 ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

2 ملعقة كبيرة من الحناء.

ربع كوب من ماء المرمرية المغلية.

ربع كوب من ماء الشاي المغلي.

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستعمال

فى وعاء نضع ماء الشاي وماء المرمرية ثم نقوم بوضع الحنة والقرنفل المطحون وزيت جوز الهند ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات.

نغسل الشعر جيدا ثم يجفف بعد ذلك يتم تقسيم الشعر إلى أجزاء صغيرة.

نضع كمية من الوصفة على بصلات الشعر وتوزع من الجذور حتى الأطراف.

بعد الانتهاء تترك الوصفة لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب.

يعاد استخدام هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على شعر خالى من الشيب نهائيا.هذه الوصفة تعتبر بديل قوي للمستحضرات التجميلية الجاهزه التى تتسبب في حدوث حساسية وتلف فى الشعر، لاكن الحقيقة أن هذه الوصفة ترمم الشعر وتقوية وتعيد اللمعان وتجعلة أكثر كثافة..