شكرا لمتابعة خبر عن تحصيل رسوم تراخيص الأسلحة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وفق المعاملة بالمثل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أضاف قرار مجلس الوزراء فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
وتضمن التعديل الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ.
ونص التعديل على الآتي: “تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.