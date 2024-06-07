شكرا لمتابعة خبر عن ‎تحصيل رسوم تراخيص الأسلحة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وفق المعاملة بالمثل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أضاف قرار مجلس الوزراء فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.

‎وتضمن التعديل الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ.

‎ونص التعديل على الآتي: “تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.