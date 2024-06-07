شكرا لمتابعة خبر عن مشهد رائع لضباب يعانق أبراج ومباني جدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شكل الضباب مشهدا رائعا أعلى عدد من المباني والأبراج في محافظة جدة صباح يوم أمس.

وأحاط الضباب بعض المباني العالية بطريقة جعلت المتواجدين في الأدوار العالية لا يرون فقط سوى الضباب الذي أعاق رؤية الشوارع والطرقات.

وعلق زياد الجهني، خبير المناخ على هذا الأمر، مشيرا إلى أنه من الملفت وجود الرطوبة و بهذه الكثافة و بهذا التوقيت من العام.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم بتكون سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة.