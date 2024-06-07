شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر : تجنبوا المشي بعد الظهر هذه الأيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، بتجنب المشي بعد الظهر هذه الأيام عندما تكون درجة الحرارة تتعدى 45.

وحث على تجنب المشي بعد الظهر عندما تكون درجة الحرارة فوق 45 خوفاً من الإعياء الحراري، والحرص على أخذ مظلة وماء بارد .

ولفت إلى أن أعراض الإعياء الحراري تشمل الدوخة والصداع والآم العضلات والغثيان، مضيفا أن الإعياء هو من مقدمات ضربة الشمس التي يحدث فيها فقدان الوعي.