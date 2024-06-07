شاهد.. قائد مليشيا في ليبيا يرمي الأموال في الشارع احتفالاً بخروجه من السجن

صحيفة الخليج 365 : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقائد ميليشيا القوة الوطنية المتحركة السابق عادل غلوس، وهي يرمي أموالاً في الشارع احتفالاً بخروجه من السجن.

وأظهر الفيديو غلوس وهو يقف في شرفة منزله ويرمي أموالاً على عدد من الأشخاص الذين تجمعوا أسفل المبنى.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام ليبية، فقد تم إطلاق سراح غلوس الملقب بـ"شيتا"، والقيادي بـ"كتيبة ثوار طرابلس" أدهم ناصوف، بعد حبسهما لسنوات في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، بتهمة التهريب والابتزاز.