شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع موسم الحج.. 4700 مخالفة بمرافق الضيافة في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة السياحة عن تكثيف جولاتها الرقابية والتفتيشية على مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها من "فنادق وشقق مخدومة وغيرها في العاصمة المقدسة بمكة المكرّمة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1445هـ، حيث تأتي الجولات بتوجيه ومتابعة وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب.

ونفّذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة بالتزامن مع بداية موسم الحج لهذا العام أكثر من 4500 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة بالعاصمة المقدّسة، فيما رصدت أكثر من 4700 مخالفة تركزت أغلبها في تدني مستوى النظافة والصيانة بالإضافة إلى مزاولة النشاط قبل الحصول على التراخيص اللازمة. خدمة الحجاج وتأتي الجولات الرقابية والتفتيشية، في سياق الأدوار الفاعلة لوزارة السياحة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم، بالإضافة لتقديم كافة التسهيلات لهم لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

كما تنوه الوزارة على أنّه يمكن لحجاج بيت الله الحرام، تقديم الاستفسارات والملاحظات حول الخدمات المقدمة لهم، عبر القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي أو عبر التواصل مع المركز الموحد 930.