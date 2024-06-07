شكرا لقرائتكم خبر عن لإثراء تجربة الحجاج.. "الشؤون الدينية" تكثف الدروس العلمية بموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

رسالة الحرمين

الدمام - شريف احمد - كثفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ تعاونها مع هيئة كبار العلماء ورئاسة البحوث العلمية والإفتاء؛ في إعداد برامج علمية نوعية في فقه المناسك والعلوم الشرعية؛ موجَّهة لقاصدي الحرمين الشريفين من الحجَّاج، وجدولت إلقاءها مع عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء في موسم حج ١٤٤٥هـ؛ لإثراء تجربة الأعداد المليونية من حجاج بيت الله الحرام، الذين تقاطروا على المدينتين المقدستين لأداء مناسك الحج.وثمَّن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ جهود هيئة كبار العلماء، ورئاسة البحوث العلمية والإفتاء، ممثلة في مفتي عام المملكة الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأعضاء الهيئة، ودعمهم وتناغمهم مع رئاسة الشؤون الدينية في تفعيل خططها العلمية وإثرائها بالحرمين الشريفين، والعناية بضيوف الرحمن، عبر البرامج العلمية والتوجيهية النوعية والمناشط الفكرية المعززة للوسطية والتقارب.وأكد أن مشاركة أعضاء هيئة كبار العلماء في برامج الرئاسة العلمية النوعية؛ تعد من الركائز في نشر رسالة الحرمين العلمية عالميًا، وإنجاح رحلة الحاج وإثرائه؛ ليعود إلى دياره بحج مبرور بإذن الله تعالى.كانت الرئاسة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وضعت ضمن مستهدفاتها الدينية في خطة موسم حج ١٤٤٥هـ؛ برامج علمية في فقه المناسك والعلوم الشرعية لعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء؛ لإثراء تجربة وفود الرحمن، وإيصال رسالة الإسلام الحق الوسط المعتدل، وبث قيمه وثوابته ومحاسنه، المنطلقة من التآخي والتعايش الإنساني، وتعظيم آثار شعيرة الحج، وإرساء مفاهيم الأذان به وإقامته، وتحقيق مقاصده وكلياته الكبرى، وتطويع التقانة والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والمنصات الرقمية؛ لإبلاغ رؤية ومستهدفات الرئاسة العلمية والفكرية لأكبر فئة من الحجاج والعمار وطلبة العلم والباحثين، وإيصال رسالة الحرمين الدينية الوسطية عالميًا.