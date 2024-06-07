بالفيديو: الفنان السوري دريد لحام يكشف عن راتبه التقاعدي.. ويعلق: في حدا بالكرة الأرضية بيعيش بهذا الراتب !

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان السوري دريد لحام، عن قيمة راتبه التقاعدي، وما يمكنه شراؤه بهذا الراتب.

وقال دريد لحام خلال برنامج سؤال مباشر على قناة العربية:" راتبي 190 ألف ليرة، وبشتري بيهم عبوتين غاز، ويمكن أقدر أتعشى بيهم في مطعم 3 نجوم مو 5 نجوم".

وأضاف لحام:" أنا ما بشتكي شخصياً، الحمد لله عندي دخل آخر عايش منه بكتير من الرفاهة، لكن بشتكي لأن اللي مثلي وهذا راتبه بستغرب كيف ممكن يعيش فيه".

وتابع:" أنا صحيح متقاعد لكن عندي دخل آخر من عملي الفني، لكن بشكي عشان هؤلاء الناس المتقاعدين، يعني الراتب هذا بيطلع 18 دولار، في حدا بالكرة الأرضية بيعيش بـ 18 دولار؟".