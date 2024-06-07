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بالفيديو: الفنان السوري دريد لحام يكشف عن راتبه التقاعدي.. ويعلق: في حدا بالكرة الأرضية بيعيش بهذا الراتب !

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صحيفة الخليج 365: كشف الفنان السوري دريد لحام، عن قيمة راتبه التقاعدي، وما يمكنه شراؤه بهذا الراتب.

وقال دريد لحام خلال برنامج سؤال مباشر على قناة العربية:" راتبي 190 ألف ليرة، وبشتري بيهم عبوتين غاز، ويمكن أقدر أتعشى بيهم في مطعم 3 نجوم مو 5 نجوم".

وأضاف لحام:" أنا ما بشتكي شخصياً، الحمد لله عندي دخل آخر عايش منه بكتير من الرفاهة، لكن بشتكي لأن اللي مثلي وهذا راتبه بستغرب كيف ممكن يعيش فيه".

وتابع:" أنا صحيح متقاعد لكن عندي دخل آخر من عملي الفني، لكن بشكي عشان هؤلاء الناس المتقاعدين، يعني الراتب هذا بيطلع 18 دولار، في حدا بالكرة الأرضية بيعيش بـ 18 دولار؟".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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