قصة بريطاني اتهم في قضية اغتصاب لم يرتكبها عام 2003م.. وبعد 17 عاماً من السجن ظهرت براءته

ترجمة حصرية: روى مواطن بريطاني قصة قضاءه 17 عاماً خلف القضبان، في قضية اغتصاب لا علاقة له بها، قبل أن تظهر براءته ويتم الإفراج عنه.

وتقول صحيفة الغارديان البريطانية التي أوردت الخبر، كانت البداية في صيف عام 2003، عندما أوقفت الشرطة الدراجة النارية التي كان يركبها مالكينسون، البالغ من العمر آنذاك 37 عاما.

وبعد أسابيع، تلقى نفس الضباط الذين سبق وأوقفوا مالكينسون، وصفاً لرجل هاجم امرأة واعتدى عليها جنسياً، ولسبب غريب، تذكروا لقاءهم القصير مع مالكينسون وقرروا أنه مناسب لإلقاء التهمة عليه.

ألقي القبض على مالكينسون ثم تمت محاكمته ومنها إلى السجن، وقضى فيه 17 عاماً دون أن يرتكب أي جريمة.

قال مالكينسون في تصريحات صحفية أن الضحية قالت أنه هو من اغتصبها، كما زعم شخصان آخران أنهما شاهداه بالقرب من مكان الجريمة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هيئة المحلفين أدانته وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

​​​​​​بعد التأكد من براءته خرج من السجن ليعيش في خيمة بإسبانيا، وحاليا يعيش في شقة مكونة من غرفة نوم واحدة جنوب إنجلترا.