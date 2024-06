شكرا لقرائتكم خبر عن مع جامعات عالمية.. تفاصيل البرامج التدريبية لأكاديمية الإعلام السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الإعلام والإعلان الرقمي

تمكين الكفاءات الإعلامية

برامج نوعية

الدمام - شريف احمد - أعلنت أكاديمية الإعلام السعودية في وزارة الإعلام عن إطلاق أول حزمة من البرامج التدريبية الإلكترونية في مجالات الإعلام والإعلان الرقمي، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وعدد من الجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة.ويشارك في تقديم تلك البرامج التدريبية عددٌ من الجامعات العالمية ذات الخبرة العملية والمهارات المتعددة في نقل المعرفة، ومنها: جامعة إلينويز، وجامعة كولورادو دنفر، ومعهد التسويق الرقمي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأوضح مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث أن البرامج هي الحزمة التدريبية الأولى التي ستقدمها الأكاديمية خلال العام 2024، مؤكدًا أن برامج الأكاديمية تحظى بدعم مباشر ومستمر من قبل وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.وأبان أن الأكاديمية تسعى إلى تقديم عديد من البرامج الأخرى في شتى المجالات الإعلامية، لمواكبة طبيعة الإعلام المتطورة والمتسارعة، مؤكدا أنّ الخطوة تعكس التزام أكاديمية الإعلام السعودية بتأهيل الممارسين في قطاع الإعلام، وتمكين الكوادر الإعلامية، من خلال الاستثمار في التعليم الإلكتروني، والتدريب عن بعد، والإسهام في فتح أبواب واسعة من فرص التعلم والتطور المهني للأفراد دون حواجز المسافة والزمان.وأفاد مساعد وزير الإعلام أنه مع نهاية العام سيعلن عن دورات حضورية داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع أفضل الجامعات والأكاديميات المتخصصة في مجالات الإعلام وعلوم الاتصال.وتهدف البرامج إلى تمكين الكفاءات الإعلامية وتطويرها في مجالات الإعلان الرقمي، عبر منظومة التعليم والتدريب الرقمي FutureX، وتقديم فرص مثرية لتطوير مهارات المتعلمين، وحصولهم على اعتمادات مهنية معترف بها، وإثراء المعارف والمهارات الإعلامية للمستفيدين من قطاعات الإعلام والإعلان الرقمي؛ وفق أحدث الطرق والممارسات العالمية في مجالات التدريب والتطوير.وتتيح الأكاديمية إمكانية التدريب في البرامج عبر مِنحٍ مقدمة لعدد من الجهات الحكومية، ومنسوبي المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى المؤثرين والمهتمين والمختصين في قطاعات الإعلام المختلفة، ويمكن للراغبين التسجيل من هنا.يذكر أن أكاديمية الإعلام السعودية؛ هي إحدى مبادرات وزارة الإعلام ضمن برنامج المحتوى الرقمي، وحصلت على ترخيص تدريب مهني من قبل المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، وتقدم التدريب في مجالات الإعلام الرقمي؛ لدعم الممارسين والمهتمين في القطاع وتمكينهم عبر تقديم برامج نوعية باعتمادات محلية وعالمية.