شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي بمنح الجنسية لشخصين.. وقرار وزاري بفقدانها لامرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر اليوم (الجمعة)، صدور أمر ملكي بمنح الجنسية العربية السعودية لشخصين، وصدور قرار وزاري بفقدانها لامرأة.

وأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، أنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم (4/13793) وتاريخ 1428/8/27 القاضي بمنح الجنسية السعودية -ضمن مجموعة أشخاص- لـ«خالد عضيب جديع محمد الناصر الولده» و«الجوري عضيب جديع محمد الناصر الولده».

كما أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض، أنه صدر القرار الوزاري رقم (76) وتاريخ 1445/11/8 القاضي بفقدان المرأة «سميرة أحمد محمود سبوب» الجنسية العربية السعودية، وذلك بموجب المادة «16» من نظامها.