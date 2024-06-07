شكرا لقرائتكم خبر عن "الزمازمة" تجري فحصًا مخبريًا لـ 675 عينة لعبوات زمزم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت شركة الزمازمة تحاليل مخبرية معتمدة لعينات ماء زمزم بأن عبوات ماء زمزم التي تنتجها الشركة في مركز التعبئة الآلي لسقاية حجاج بيت الله الحرام، مطابقة للمواصفات الفنية وسلامة المنتج من حيث العناصر المعتمدة لدى هيئة المساحة الجيولوجية و الهيئة العامة للغذاء والدواء.وأوضح التقرير الختامي للتحاليل التي شملت 600 عينة تم فحصها بمختبر مصنع الزمازمة، و75 عينة أخرى, تضمنت فحوصات كيميائية وفيزيائية وميكروبيولوجية، من بين التحاليل، 38% كانت للمنتج النهائي، 28% لخزان زمزم بعد المعالجة، و34% لسيارات النقل.يذكر أن شركة الزمازمة تعاقدت مع أحد المختبرات المعتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء لتولي مهام سحب العينات من عدد متفاوت من مراحل التعبئة والتأكد من سلامة المنتج في شكله النهائي وقبل تسليمه لحجاج بيت الله الحرام.