شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الحج.. 20 محطة لقياس جودة الهواء في مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

مراقبة جودة الهواء

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن أدواره "قبل وأثناء وبعد" موسم الحج 1445، التي تتضمن متابعة مؤشرات جودة الهواء بشكل مستمر، ومشاركة تلك المعلومات مع كافة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص، لضمان الحفاظ على الصحة العامة، وتوفير تجربة حج مريحة للحجاج.وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي، أن محطات قياس جودة الهواء تعمل على مدار الساعة، ويتم قياس مؤشرات خمس عناصر رئيسية لمكونات الهواء كل خمس دقائق.وأضاف أن تلك الأرقام تذهب مباشرة لمحطة الرصد المركزية، يعمل على تحليلها عدد من الكفاءات الوطنية ويصدر عنها تقارير يومية وتزود بها لجنة الحج، ويتم الاستجابة السريعة من اللجان الميدانية واتخاذ القرارات المناسبة عند ملاحظة تجاوزات عالية لضمان سلامة الحجاج.وبين المطرفي أن الرقابة الفورية على الأوساط البيئية ومن ضمنها مراقبة جودة الهواء تتم وفق اختيار مواقع تواجد الحجاج وخلال رحلتهم، حيث تم توفير 20 محطة رصد جودة هواء، 15 ثابتة و5 متحركة في مكة والمدينة المنورة.