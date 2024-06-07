شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: القيادة الرشيدة سخرت كل الإمكانات لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل



وتجول النائب العام في المطار، وأشاد بالتطور الذي تشهده منظومة النقل في المملكة لا سيما النقل الجوي، وما تقوم به هيئة الطيران المدني من جهود ملموسة، وتعاون مؤسسي مع كافة القطاعات، مؤكدا أن القيادة الرشيدة -حفظها الله- تسخر كافة الإمكانات والكوادر البشرية؛ للرفع من كفاءة المطارات، وتحسين جودة العمل الإجرائي فيها، للوصول لمستهدفات رؤية

الإجراءات الجزائية وتهدف النيابة إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجزائية التي قد تحدث في المطار، والتحقق من الضمانات النظامية حيال مباشرة القضايا، وتمتع المتهمين بكافة حقوقهم المكفولة نظاماً؛ عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتصرف في القضايا وفق النظام.



يذكر أن النيابات ترتبط مباشرة بالنائب العام، وتعمل على مدار الساعة، وتضم كادراً من المؤهلين ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة، وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما يضمن تطبيق الحقوق والضمانات المقررة نظاماً.

الدمام - شريف احمد - افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم مكتب النيابة العامة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بحضور رئيس نيابة المنطقة الشيخ فهد بن عبدالعزيز الماجد.وتجول النائب العام في المطار، وأشاد بالتطور الذي تشهده منظومة النقل في المملكة لا سيما النقل الجوي، وما تقوم به هيئة الطيران المدني من جهود ملموسة، وتعاون مؤسسي مع كافة القطاعات، مؤكدا أن القيادة الرشيدة -حفظها الله- تسخر كافة الإمكانات والكوادر البشرية؛ للرفع من كفاءة المطارات، وتحسين جودة العمل الإجرائي فيها، للوصول لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين من الحجاج والمعتمرين.وتهدف النيابة إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجزائية التي قد تحدث في المطار، والتحقق من الضمانات النظامية حيال مباشرة القضايا، وتمتع المتهمين بكافة حقوقهم المكفولة نظاماً؛ عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتصرف في القضايا وفق النظام.يذكر أن النيابات ترتبط مباشرة بالنائب العام، وتعمل على مدار الساعة، وتضم كادراً من المؤهلين ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة، وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما يضمن تطبيق الحقوق والضمانات المقررة نظاماً.