شكرا لقرائتكم خبر عن 76 كلجم من الحشيش المخدر.. ضبط 8 مخالفين بعسير ونجران والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة المخدرات

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الإبلاغ عن نشاطات التهريب

الدمام - شريف احمد - أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.وأشارت إلى تهريبهم 76 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، فيما استكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة نجران، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.ويمكن الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).كما يمكن عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.