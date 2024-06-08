"العنبر" تحصل على الدكتوراه في فلسفة التربية

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محمد بن مسعود - الدمام - حصلت مديرة مكتب التعليم بأبحر بمحافظة جدة الباحثة دلال عنبر العنبر، على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية من جامعة المدينة.

وكان عنوان رسالتها " فاعلية برنامج مبني على نظرية حل المشكلات في تنمية مهارات التفكير الناقد والإبداعي لدى مديري المدارس".

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