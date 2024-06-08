20 سنة دعارة والفتاة بـ 3000 جنيه..مصر: تفاصيل اعترافات أكبر قوادة في القاهرة بعد القبض عليها بكمين سري

صحيفة الخليج 365: كشفت تحقيقات أجرتها الجهات الأمنية في مصر، تفاصيل القبض على أشهر قوادة في القاهرة عبر كمين أمني، وتفاصيل عملها طوال 20 عاماً

ووفقاً لما نشره موقع القاهرة 24، فقد ذكرت القوادة الشهير باسم "أم جمال" أنها تمارس القوادة منذ أكثر من 20 عاما من خلال تأجير الشقق السكنية للأثرياء العرب، والتعرف على راغبي المتعة الجنسية منهم والاتفاق معهم على إحضار بعض الساقطات لممارسة الدعارة معهن نظير مبالغ مالية.

كما أوضحت التحقيقات أن أم جمال كان يعاونها شاب يعمل على توصيل الساقطات لراغبي المتعة لممارسة أعمال الدعارة نظير مبالغ مالية يحصل عليها ويحاسب هؤلاء الرجال ماليا ويرسل ما يتحصل عليه من مبالغ مالية على رقمه بعد حصوله على نسبته.

كمين للقبض عليها

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على"أم جمال" عبر تجنيد مصدر أمني سري للتواصل معها، حيث أوهمها أنه تابع لإحدى دول الخليج واتفق معها على إحضار 5 من النسوة مقابل 3000 جنيه للساقطة الواحدة لممارسة الدعارة وذلك لتنظيم حفل جنس جماعي.

وذهبت "أم جمال" مع الساقطات لاستلام مبلغ مالي وقدره 18000 جنيه، وجرى ضبط المتهمات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهن.