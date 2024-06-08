شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. تنبيه من ضباب خفيف وموجة حارة حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات طقس المدينة المنورة، غدا السبت.
ونبه من شبورة مائية (ضباب خفيف) على محافظة ينبع ومركز الراي.
وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ الواحدة فجرًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 صباحًا.
ونبه من شبورة مائية (ضباب خفيف) على محافظة ينبع ومركز الراي.
طقس المدينة المنورةوتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى (3 - 5) كيلومترات.
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