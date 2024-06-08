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طقس المدينة المنورة.. تنبيه من ضباب خفيف وموجة حارة حتى هذا التوقيت

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واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات طقس المدينة المنورة، غدا السبت.
ونبه من شبورة مائية (ضباب خفيف) على محافظة ينبع ومركز الراي.

طقس المدينة المنورة

وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى (3 - 5) كيلومترات.

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وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ الواحدة فجرًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 صباحًا.

كما نبه من موجة حارة على العلا والعيص، وبدر، وينبع النخل، تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء غد السبت.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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