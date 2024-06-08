شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. تنبيه من ضباب خفيف وموجة حارة حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

طقس المدينة المنورة

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كما نبه من موجة حارة على العلا والعيص، وبدر، وينبع النخل، تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء غد السبت.

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات طقس المدينة المنورة، غدا السبت.ونبه من شبورة مائية (ضباب خفيف) على محافظة ينبع ومركز الراي.وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى (3 - 5) كيلومترات.وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ الواحدة فجرًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 صباحًا.