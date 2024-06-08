وتهدف المبادرة إلى تطوير رحلة دخول المسافرين إلى المملكة، التي تسهم في تسهيل الإجراءات باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجه بواسطة الكاميرات الذكية بعد التحقق المسبق من بياناتهم، ومن ثم مرورهم في المسار الذكي وإثبات تسجيل دخولهم إلى المملكة بكل يسر ودقة لتوفير الوقت والجهد.
وأكد الفريق اليحيى أن تدشين وزارة الداخلية لهذه المبادرة يأتي ضمن جهودها لتعزيز التحول الرقمي في جميع خدماتها، ولتحسين إجراءات السفر المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، والارتقاء بجودة خدمات "الجوازات" في المنافذ، وتوفير الحلول الذكية والتحول الرقمي للإسهام في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، ما ينعكس على تجربة المسافر بشكل إيجابي ويحسّن من إجراءات رحلته.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير المدينة يدشن مبادرة المسار الذكي في الجوازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.