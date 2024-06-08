«انشق عن الحركة ويرفض إقامة دولة فلسطينية».. من هو "مصعب يوسف" نجل أحد مؤسسي حماس؟

صحيفة الخليج 365: أثارت التصريحات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، لـ "مصعب حسن يوسف" ابن أحد مؤسسي حركة حماس، جدلا كبيرا، والتي أيد فيها موقف إسرائيل على حساب الحركة الفلسطينية في حرب غزة.

وقال مصعب خلال مؤتمر صحفي لصحيفة "جيروزاليم بوست"، إن "فلسطين تعتمد على تدمير إسرائيل"، مؤكدا رفضه منح الفلسطينيين حق إنشاء دولة مستقلة.

وهاجم مصعب، حركة حماس، قائلا إن "السلطة الفلسطينية تأتي من نفس الإرهاب الذي تنتمي إليه حماس أو أي جماعة أخرى نشأت من جماعة الإخوان المسلمين".

وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا، وتساؤلات حول مصعب حسن يوسف ومن يكون.

من هو مصعب حسن يوسف؟

ولد مصعب في رام الله بالضفة الغربية، ويبلغ من العمر 45 عاما وهو نجل حسن يوسف، أحد مؤسسي حركة حماس بالضفة الغربية والذي قضى نحو ثلث حياته في السجون الإسرائيلية.

عمل مصعب في بداية حياته مع حركة حماس، وكان اليد اليمنى لوالده، لكنه تبرأ منه فيما بعد نتيجة انشقاقه عن الحركة، وانضمامه لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشين بيت".

وغادر الضفة الغربية في عام 2007، وانتقل إلى الولايات المتحدة حيث تقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي، وقد وافقت السلطات الأمريكية على طلبه في عام 2010.

هجوم 7 أكتوبر

وأشار مصعب، في تصريحات له، إلى أن هجوم 7 أكتوبر أعاده للساحة من جديد، قائلا: "ما حدث في يوم 7 أكتوبر، كان بمثابة زلزال بالنسبة لي.. أردت أن أظل ساكتا وكنت أعيش حياة بسيطة للغاية، لكن في ذلك الصباح، استيقظ الأسد الذي بداخلي".