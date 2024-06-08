لزيادة معدلات الحرق وخفض الإنسولين.. بالفيديو.. مختص يكشف عن أفضل شيء تفعله بعد الاستيقاظ مباشرة

صحيفة الخليج 365: كشف مختص في التغذية في مقطع فيديو عن موعد تناول أول وجبة بعد الاستيقاظ من النوم لزيادة معدلات الحرق وخفض الإنسولين .

وقال : أفضل وجبة تأكلها إذا صحيت من النوم " ولا حاجة" ، فأفضل شيء أن تنتظر ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد الاستيقاظ ما تأكل شيء لأنه في هذا الوقت هناك زيادة في عمليات الحرق .

وتابع: فإذا تناولت الطعام بعد الاستيقاظ من النوم راح توقف عملية الحرق ويرتفع الإنسولين.

وواصل: لذلك أخر وجبة الإفطار للاستمرار في عمية الحرق ، ويفضل خلال الساعات الأولى بعد الاستيقاظ أن تٌمارس الرياضة ، لزيادة عملية الحرق .

وأردف: ويفضل أن يتم تقسيم الوجبات إلى وجبتين في اليوم مع التركيز على البروتين والألياف والتقليل من السكريات والكربوهيدرات ، فهذا أفضل شيء .