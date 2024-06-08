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لزيادة معدلات الحرق وخفض الإنسولين.. بالفيديو.. مختص يكشف عن أفضل شيء تفعله بعد الاستيقاظ مباشرة

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صحيفة الخليج 365: كشف مختص في التغذية في مقطع فيديو عن موعد تناول أول وجبة بعد الاستيقاظ من النوم لزيادة معدلات الحرق وخفض الإنسولين .

وقال : أفضل وجبة تأكلها إذا صحيت من النوم " ولا حاجة" ، فأفضل شيء أن تنتظر ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد الاستيقاظ ما تأكل شيء لأنه في هذا الوقت هناك زيادة في عمليات الحرق .

وتابع: فإذا تناولت الطعام بعد الاستيقاظ من النوم راح توقف عملية الحرق ويرتفع الإنسولين.

وواصل: لذلك أخر وجبة الإفطار للاستمرار في عمية الحرق ، ويفضل خلال الساعات الأولى بعد الاستيقاظ أن تٌمارس ، لزيادة عملية الحرق .

وأردف: ويفضل أن يتم تقسيم الوجبات إلى وجبتين في اليوم مع التركيز على البروتين والألياف والتقليل من السكريات والكربوهيدرات ، فهذا أفضل شيء .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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