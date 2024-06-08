شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم بجدة روج لحملات حج وهمية وطبع أساور مزورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية الباكستانية.

وأوضحت الشرطة أن هذا المحتال ادعى توفير سكن ونقل وحملات حج. المروجون لحملات الحج الوهمية وأكدت أن ما ردده ما هي إلا حملات وهمية ومضللة وطباعة أساور حج مزورة.

وبينت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

