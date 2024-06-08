اخبار السعوديه

بالفيديو.. مختصة في القانون تكشف عن شرط قبول المحكمة لدعوى الخلع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

d9261f0a-c331-4f8e-94ed-199d7be094f8

صحيفة الخليج 365: كشفت اختصاصية القانون الدكتورة " أبرار شاكر" شرط قبول المحكمة لدعوى الخلع .

وقالت خلال حلولها ضيفة مع قناة " الإخبارية" : إن نظام الأحوال الشخصية رتب الإجراءات المتعلقة بالفرقة وحدد حالات الافتراق فهناك الطلاق والخلع وفسخ عقد النكاح.

وتابعت: فالطلاق هو حق للرجل بأن يتلفظ بالألفاظ الدالة على هذا الطلاق ويستطيع إرجاع زوجته في فترة العدة طالما أن الطلاق رجعي.

وواصلت: أما الخلع فيكون بطلب من المرأة مقابل عوض تبذلها المرأة ويشترط هنا موافقة الزوج .

واستكملت: أما فسخ عقد النكاح يكون حق لأي من الأطراف المتضررة سواء الزوج أو الزوجة . وأشارت إلى أن العبرة في فسخ عقد النكاح هو وجود عيوب تمنع الاستمتاع بالعلاقة الزوجية مما يسبب ضرر لهذا الطرف .

واستطردت: وهنا يستطيع المتضرر رفع دعوى فسخ عقد النكاح ، وتقدر المحكمة مدى إمكانية ذلك بعد إحالتها للخبراء المتخصصين.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا