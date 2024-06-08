بالفيديو.. مختصة في القانون تكشف عن شرط قبول المحكمة لدعوى الخلع

صحيفة الخليج 365: كشفت اختصاصية القانون الدكتورة " أبرار شاكر" شرط قبول المحكمة لدعوى الخلع .

وقالت خلال حلولها ضيفة مع قناة " الإخبارية" : إن نظام الأحوال الشخصية رتب الإجراءات المتعلقة بالفرقة وحدد حالات الافتراق فهناك الطلاق والخلع وفسخ عقد النكاح.

وتابعت: فالطلاق هو حق للرجل بأن يتلفظ بالألفاظ الدالة على هذا الطلاق ويستطيع إرجاع زوجته في فترة العدة طالما أن الطلاق رجعي.

وواصلت: أما الخلع فيكون بطلب من المرأة مقابل عوض تبذلها المرأة ويشترط هنا موافقة الزوج .

واستكملت: أما فسخ عقد النكاح يكون حق لأي من الأطراف المتضررة سواء الزوج أو الزوجة . وأشارت إلى أن العبرة في فسخ عقد النكاح هو وجود عيوب تمنع الاستمتاع بالعلاقة الزوجية مما يسبب ضرر لهذا الطرف .

واستطردت: وهنا يستطيع المتضرر رفع دعوى فسخ عقد النكاح ، وتقدر المحكمة مدى إمكانية ذلك بعد إحالتها للخبراء المتخصصين.