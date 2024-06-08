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صور.. حرس الحدود يواصل تأمين ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة

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الدمام - شريف احمد - تواصل المديرية العامة لحرس الحدود جهودها في تأمين وتسهيل وصول ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة.
ويؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج، وسط أجواء طمأنينة وسلام، وتوفير للخدمات كافة.

خدمات ضيوف الرحمن

وشهدت المنافذ البرية والبحرية، وصول رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء حج هذا العام 1445هـ.
بالإضافة إلى تقديم جميع التسهيلات لهم، وإرشادهم إلى الجهات المختصة في المنفذ لإنهاء إجراءاتهم بكل سرعة ويسر.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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