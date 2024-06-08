شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حرس الحدود يواصل تأمين ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل المديرية العامة لحرس الحدود جهودها في تأمين وتسهيل وصول ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة.

ويؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج، وسط أجواء طمأنينة وسلام، وتوفير للخدمات كافة. خدمات ضيوف الرحمن وشهدت المنافذ البرية والبحرية، وصول رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء حج هذا العام 1445هـ.

بالإضافة إلى تقديم جميع التسهيلات لهم، وإرشادهم إلى الجهات المختصة في المنفذ لإنهاء إجراءاتهم بكل سرعة ويسر.

