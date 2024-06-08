بالفيديو.. الفنان المبدل يكشف عن الجملة التي قالها له الملك سلمان عندما استخدم "الفلكة" في كتاتيب الجنادرية

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان عبدالعزيز المبدل، عن الحديث الذي دار بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما استخدم "الفلكة" في كتاتيب الجنادرية أمام الملك فهد والملك عبدالله رحمهما الله.

التراث الحركي

وقال المبدل خلال لقاء ببرنامج "في أسبوع": أسير في مجالي الفني على مسارين الأول "الدراما"، والثاني "التراث الحركي" ومنها مسرح الشخص الواحد.

شخصية الكتاتيب

وأضاف: بدأت في شخصية الكتاتيب في الجنادرية عام 1405ه‍، وحصل عدة مواقف مع الملك فهد والملك عبدالله رحمهما الله، وكان الملك سلمان أميراً الرياض آنذاك، مشيرا: قبل وصولهم قلت للطالب بضربك قدام الملوك ورؤساء الدول وتصيح حتى نرى ردة فعل الحضور.

ضربة قوية

وأكمل: استأذنت من الملك بضرب طالب لأنه لا يحفظ ولا يصلي الفجر وأشر إلي الملك بيده، موضحا: ضربت الطالب ما صاح، فضربته بقوة حتى رفع الملك يده وقال (خلاص بيتوب، ولا عاد تدبغه أنا كفلته)".

ضحك الحضور

وزاد: ضحك الحضور، وجاءني الملك سلمان، ومسك لحيتي، وقال لي (تلحق عليه يا المبدل).