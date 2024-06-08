أحضر فرقة "طبل ومزمار بلدي".. شاهد.. محامي مصري يلجأ إلى طريقة غريبة للاحتفال بعيد ميلاد ابنته أسفل منزل طليقته

صحيفة الخليج 365: لجأ محامي مصري، إلى طريقة غريبة للاحتفال بعيد ميلاد ابنته التي تقيم مع شقيقها ووالدتها في محافظة البحيرة بمصر.

وأحضر المحامي فرقة موسيقية "طبل ومزمار بلدي"، إضافة إلى قالب حلوى وشمعة تحمل رقم 4 بعمر ابنته، فيما ظهر مع شقيقته وبعض أقاربه وأصدقائه أسفل منزل طليقته، وفق صحيفة "المصري اليوم".

وظهرت الفرقة تعزف أغنية "كل عام وأنت بخير"، كما هتف المحامي ومرافقيه بصوت عال بعبارة "كل عام وأنت بخير.. يا ليلي.. يا ليلي".

وعزفت الفرقة أغنية "انزل يا جميل على الساحة"، في محاولة منه لدفع أسرة طليقته لإنزال ابنته للاحتفال معهم في الشارع بعيد الميلاد.